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Московское центральное кольцо перевезло с начала года более 44 млн пассажиров
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    Московское центральное кольцо перевезло с начала года более 44 млн пассажиров

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    Московское центральное кольцо перевезло с начала года более 44 млн пассажиров

    Москва, 16 мая. Московское центральное кольцо перевезло с начала 2018 года более 44 миллионов пассажиров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

    Он уточнил, что это больше на 23%, чем в прошлом году. По его словам, в ближайшие годы будут улучшены пешеходные связи между радиальными линиями железных дорог и станциями МЦК. Как пишет «Вечерняя Москва», ранее интервалы движения поездов сократили до пяти минут. По данным заместителя мэра, также обновили парк поездов «Ласточка». В течение нескольких лет планируется улучшить пешеходные связи между радиальными линиями железных дорог и станциями.

    Московское центральное кольцо перевезло с начала года более 44 млн пассажиров

    Автор: Анна Иванова
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