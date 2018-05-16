Московское центральное кольцо перевезло с начала года более 44 млн пассажиров

Москва, 16 мая. Московское центральное кольцо перевезло с начала 2018 года более 44 миллионов пассажиров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он уточнил, что это больше на 23%, чем в прошлом году. По его словам, в ближайшие годы будут улучшены пешеходные связи между радиальными линиями железных дорог и станциями МЦК. Как пишет «Вечерняя Москва», ранее интервалы движения поездов сократили до пяти минут. По данным заместителя мэра, также обновили парк поездов «Ласточка». В течение нескольких лет планируется улучшить пешеходные связи между радиальными линиями железных дорог и станциями.