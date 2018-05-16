В Москве до окончания ЧМ-2018 закрыт проезд по Университетской площади

Москва, 16 мая. Начиная с сегодняшнего дня и до окончания чемпионата мира по футболу в российской столице закрыт проезд по Университетской площади.

Об этом жителей Москвы и гостей столичного региона предупреждают «Известия», ссылаясь на данные пресс-службы московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Уточняется, что движение автомобильного транспорта будет запрещено не только на Университетской площади, но на участке Университетский проспект — от Менделеевской до Лебедева.

Как сообщается, подобные ограничительные меры, которые принесут неудобства автомобилистам, связаны с проведением фестиваля болельщиков, где матчи чемпионата мира посмотрят фанаты, которым не удалось попасть на стадион.