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В Москве до окончания ЧМ-2018 закрыт проезд по Университетской площади
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    В Москве до окончания ЧМ-2018 закрыт проезд по Университетской площади

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    В Москве до окончания ЧМ-2018 закрыт проезд по Университетской площади

    Москва, 16 мая. Начиная с сегодняшнего дня и до окончания чемпионата мира по футболу в российской столице закрыт проезд по Университетской площади.

    Об этом жителей Москвы и гостей столичного региона предупреждают «Известия», ссылаясь на данные пресс-службы московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

    Уточняется, что движение автомобильного транспорта будет запрещено не только на Университетской площади, но на участке Университетский проспект — от Менделеевской до Лебедева.

    Как сообщается, подобные ограничительные меры, которые принесут неудобства автомобилистам, связаны с проведением фестиваля болельщиков, где матчи чемпионата мира посмотрят фанаты, которым не удалось попасть на стадион.

    Автор: Константин Терехов
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