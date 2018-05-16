Меню
Общество
Московских водителей предупреждают о плотном тумане ночью и утром 16 мая
Весь мир
Сирия: САА взяла полностью под свой контроль район Хаджар аль-Асвад
Следующая новость
Загрузка...

    Московских водителей предупреждают о плотном тумане ночью и утром 16 мая

    41

    Московских водителей предупреждают о плотном тумане ночью и утром 16 мая

    Москва, 16 мая. Региональное управление МЧС предупреждает жителей и гостей Москвы о резком ухудшении видимости в ближайшие часы.

    Как сообщает пресс-служба МЧС, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до утра 16 мая в столице ожидается туман. Видимость при этом составит всего 200-500 метров.

    Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

    Ранее «Телеканал 360» со ссылкой на Росгидромет сообщал, что в ближайшие сутки в Москве выпадет около 15% месячной нормы осадков. Кроме того, МЧС предупреждали жителей города о грозе и сильных порывах ветра. 

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.