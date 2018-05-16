Московских водителей предупреждают о плотном тумане ночью и утром 16 мая

Москва, 16 мая. Региональное управление МЧС предупреждает жителей и гостей Москвы о резком ухудшении видимости в ближайшие часы.

Как сообщает пресс-служба МЧС, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до утра 16 мая в столице ожидается туман. Видимость при этом составит всего 200-500 метров.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Ранее «Телеканал 360» со ссылкой на Росгидромет сообщал, что в ближайшие сутки в Москве выпадет около 15% месячной нормы осадков. Кроме того, МЧС предупреждали жителей города о грозе и сильных порывах ветра.