Подмосковье получит более 1,5 млрд рублей на строительство дорог у СНТ – Собянин

Москва, 15 мая. Власти Подмосковья в ближайшие два года получат от Москвы более 1,5 миллиарда рублей на развитие и строительство дорог у садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе посещения СНТ «Северянин» в Сергиево Посаде, Собянин рассказал, что московские власти договорились с губернатором Подмосковья об освоении подъездных дорог к дачным участкам. В 2018 году Московская область получит полмиллиарда рублей на проектирование сети подъездных дорог, а в следующем году – миллиард рублей на непосредственное строительство.

Собянин отметил, что у Москвы есть не только опыт реализации подобных проектов, но желание расширить сферу развитие инфраструктуры на всю Московскую область.

«Сейчас мы посмотрели на работу шире и захватим все основные СНТ, которые находятся в области», – приводит слова Собянина газета «Вечерняя Москва».

Заммэра Москвы Марат Хуснуллин добавил, что в 2018 году будут построены 6 километров дорог у садовых товариществ, 12 километров линий электропередачи и плотина.