Водителей Москвы призвали пересесть на общественный транспорт из-за ухудшения погоды

Москва, 15 мая. В связи с дождем и сильным ветром в Москве водителям личных автомобилей рекомендуется пересесть на городской транспорт.

Как информирует во вторник Центр организации дорожного движения (ЦОДД), сегодня в российской столице ожидается гроза и усиление порывов ветра до 12-15 м/с.

«Соблюдайте дистанцию и не паркуйтесь вблизи шатких конструкций, — говорится в сообщении. — Движение из-за непогоды уже затруднено, лучше пользоваться общественным транспортом», передает газета «Вечерняя Москва».

По информации агентства РИАМО, во вторник в Москве вторник прогнозируются ливневые дожди и грозы, может выпасть до 12 миллиметров осадков, что составляет около 25% от нормы для мая.

Напомним, как сообщалось ранее, во вторник в столичном регионе может выпасть около четверти месячной нормы осадков.