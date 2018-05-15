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Водителей Москвы призвали пересесть на общественный транспорт из-за ухудшения погоды
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    Водителей Москвы призвали пересесть на общественный транспорт из-за ухудшения погоды

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    Водителей Москвы призвали пересесть на общественный транспорт из-за ухудшения погоды

    Москва, 15 мая. В связи с дождем и сильным ветром в Москве водителям личных автомобилей рекомендуется пересесть на городской транспорт. 

    Как информирует во вторник Центр организации дорожного движения (ЦОДД), сегодня в российской столице ожидается гроза и усиление порывов ветра до 12-15 м/с. 

    «Соблюдайте дистанцию и не паркуйтесь вблизи шатких конструкций, — говорится в сообщении.  — Движение из-за непогоды уже затруднено, лучше пользоваться общественным транспортом», передает газета «Вечерняя Москва».

    По информации агентства РИАМО, во вторник в Москве вторник прогнозируются ливневые дожди и грозы, может выпасть до 12 миллиметров осадков, что составляет около 25% от нормы для мая.

    Напомним, как сообщалось ранее, во вторник в столичном регионе может выпасть около четверти месячной нормы осадков

    Автор: Тимур Румянцев
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