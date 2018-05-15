«Студентку-текильщицу» задушили в Москве, инсценировав суицид

Москва, 15 мая. Мужчина задушил студентку в Москве и пытался инсценировать ее самоубийство, сообщили в правоохранительных органах столицы.

Бабушка не смогла дозвониться до своей 22-летней внучки-студентки, которая работала в ночном клубе. После этого тело девушки нашли в ее квартире. На запястье погибшей были раны, однако эксперты обнаружили на шее следы от удушения.

«На шее потерпевшей обнаружена странгуляционная борозда, свидетельствующая о насильственной смерти, — приводит слова источников в следственных органах «Ридус», — при этом злоумышленник имитировал картину преступления, схожую с самоубийством».

Как оказалось, мужчина встретил девушку в клубе, где она работала текильщицей. Его чувства к ней оказались невзаимными, что, вероятно, и стало причиной жестокой расправы.