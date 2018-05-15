На пятилетнего мальчика в Подмосковье упала бетонная плита

Москва, 15 мая. Пятилетний ребенок играл на строительной площадке в Пушкино и на него упала бетонная плита. Очевидцы произошедшего сразу вызвали спасателей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Произошел несчастный случай у дома номер 5 в микрорайоне Серебрянка. Там находится строительная площадка, на которую смогла пробраться группа детей. В результате их игр на одного мальчика, которому всего пять лет, упала бетонная плита. Свидетели тут же вызвали спасателей МБУ «Пушкинский АСО», которые вытащили ребенка из-под плиты.