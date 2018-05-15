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Общество
Схему дорожного движения в Москве изменят на время ЧМ по футболу-2018
Общество
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    Схему дорожного движения в Москве изменят на время ЧМ по футболу-2018

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    Схему дорожного движения в Москве изменят на время ЧМ по футболу-2018

    Москва, 15 мая. Схему дорожного движения в Москве изменят на время проведения чемпионата мира по футболу, заявили представители Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

    С 1 июня в Москве изменят схему дорожного движения. Действие нововведений продлится до окончания ЧМ по футболу-2018.

    В ЦОДД напомнили, что в чемпионате будут задействованы стадионы «Лужники» и «Спартак», поэтому пешеходные зоны вблизи них и часть улиц вокруг спортивных объектов будут перекрыты. В районе Хамовники четыре улицы станут односторонними.

    Схему дорожного движения в Москве изменят на время ЧМ по футболу-2018

    Водители, которые проживают поблизости «Лужников» и «Спартака», должны будут получить пропуск в префектурах Центрального, Западного и Северо-Западных округов, чтобы беспрепятственно подъезжать к домам, пишет «Инфокс».

    Автор: Катерина Тимошенская
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