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Подросток погиб от удара током на крыше электрички в Москве
Украина
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    Подросток погиб от удара током на крыше электрички в Москве

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    Подросток погиб от удара током на крыше электрички в Москве

    Москва, 15 мая. В Москве от удара током погиб 15-летний подросток, забравшийся на крышу электрички на станции Солнечная.

    Инцидент произошел накануне. Как сообщает пресс-служба Московского СУ на транспорте СКР, трое подростков ехали на электричке со станции Москва-Киевская до станции Солнечная. Около девяти часов вечера один из них, надев перчатки, через межвагонное пространство забрался на крышу электропоезда, где получил удар током, пишут «Аргументы и факты».

    Тело молодого человека было обнаружено на крыше вагона. На место вызвали скорую помощь и экстренные службы, однако медикам не удалось спасти подростка. От полученных травм он скончался, уточняет «Свободная пресса».

    Автор: Василий Котов
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