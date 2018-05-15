Светофоры Москвы передадут на обслуживание частникам
Москва, 15 мая. Власти российской столицы объявят конкурс на обслуживание интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая помогает регулировать движение на дорогах. Центр организации дорожного движения ужесточит требования к подрядчику.
Победитель конкурса получит контракт на обслуживание 40 тысяч светофоров, 3, 7 тысяч детекторов транспорта, 2,7 тысяч камер телеобзора, а также другое важное оборудование, пишет РИАМО. Известно, что подрядчик должен гарантировать работу ИТС более чем на 95%, все ремонтные работы он будет осуществлять самостоятельно.
Оборудование должно быть отремонтировано в сжатые сроки, отмечает «Вечерняя Москва». В ЦОД считают, что это поможет сделать городскую транспортную систему более эффективной, увеличив пропускную способность трасс.