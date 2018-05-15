Около четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве

Москва, 15 мая. Во вторник в столичном регионе может выпасть около четверти месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На своей странице в Instagram он попросил москвичей не забывать зонты дома, отметив, что переменная облачность в первой половине дня во второй сменится ливневыми дождями.

«Если первая половина дня — переменная облачность и без осадков, то во второй части дня небо нахмурится, где-то после 14–15 часов зарядят ливневые дожди. Количество осадков за сегодняшний день составит 10–12 миллиметров», — приводит слова Тишковца РИАМО.

Специалист добавил, что ближе к вечеру в столице ожидаются грозы, температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23.