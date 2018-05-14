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    Памятник поэтессе Цветаевой открыли в Москве

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    Памятник поэтессе Цветаевой открыли в Москве

    Москва, 14 мая. Памятник русской поэтессе Серебряного века Марине Цветаевой открыли в Москве. Торжественная церемония открытия прошла в понедельник, 14 мая.

    На церемонии открытия присутствовали автор памятника Зураб Церетели, хранитель архива Ольга Трухачева, основатель и бывший директор дома-музея Цветаевой Эсфирь Красовская, руководитель дома-музея поэтессы Елена Жук и директор школы Диана Соколова.

    По словам Церетели, прежде чем приступить к работе, необходимо изучить человека, понять, откуда у него появляются идеи.

    «Стихи, которые написала Цветаева, дают силу. Поэтому, когда передо мной встала задача создать образ, я перечитал <…> стихи», — цитирует РИАМО Церетели.

    Памятник Цветаевой расположен на территории гимназии №1619.

    Автор: Дарья Смолина
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