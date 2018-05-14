Памятник поэтессе Цветаевой открыли в Москве

Москва, 14 мая. Памятник русской поэтессе Серебряного века Марине Цветаевой открыли в Москве. Торжественная церемония открытия прошла в понедельник, 14 мая.

На церемонии открытия присутствовали автор памятника Зураб Церетели, хранитель архива Ольга Трухачева, основатель и бывший директор дома-музея Цветаевой Эсфирь Красовская, руководитель дома-музея поэтессы Елена Жук и директор школы Диана Соколова.

По словам Церетели, прежде чем приступить к работе, необходимо изучить человека, понять, откуда у него появляются идеи.

«Стихи, которые написала Цветаева, дают силу. Поэтому, когда передо мной встала задача создать образ, я перечитал <…> стихи», — цитирует РИАМО Церетели.

Памятник Цветаевой расположен на территории гимназии №1619.