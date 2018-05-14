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Москвичи оказали «скорую помощь» библиотекам, собрав за месяц шесть тысяч книг
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    Москвичи оказали «скорую помощь» библиотекам, собрав за месяц шесть тысяч книг

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    Москвичи оказали «скорую помощь» библиотекам, собрав за месяц шесть тысяч книг

    Москва, 14 мая. Более шести тысяч книг передали москвичи в дар городским библиотекам в рамках акции «Скорая библиотечная помощь». Как напомнили в пресс-службе мэрии столицы, бессрочная акция стартовала в конце марта. Уточняется, что  это уже прочитанные книги, сохранившиеся в хорошем состоянии.

    В ответ библиотеки поделились изданиями, ранее подаренные им издательствами, различными организациями и частными лицами. Эти книги не находятся на балансе, но при этом не являются списанными. Все они будут переданы в библиотеки других российских городов, в основном, в сельские читальни, пишет РИАМО.

    В Московской дирекции по развитию культурных центров отметили, что с помощью акции в уже прочитанные книги новую жизнь удалось вдохнуть новую жизнь. В настоящее время все желающие также могут оказать «скорую медицинскую помощь», поделившись книгами, которые сохранились в хорошем состоянии, но лежат дома без дела. Их можно приносить в Центральную деловую библиотеку, которая курирует акцию, сообщает «Вечерняя Москва».

     

    Автор: Алексей Громов
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