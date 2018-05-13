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МВД назвало количество участников согласованного митинга в Москве
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    МВД назвало количество участников согласованного митинга в Москве

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    МВД назвало количество участников согласованного митинга в Москве

    Москва, 13 мая. На проспекте Сахарова в российской столице около тысячи человек участвуют в согласованном с властями митинге, сообщили в пресс-службе главка МВД Москвы.

    Сотрудники полиции и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности москвичей. По данным регионального УМВД, в публичном мероприятии участвуют до тысячи человек. Акция согласована c мэрией, согласно заявки в ней могут принять участие до пяти тысяч человек, пишет РИА Новости.

    Автор: Ирина Селезнева
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