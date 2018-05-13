Парад поездов: москвичи могут проехаться по кольцевой линии метро в ретро-вагонах

Москва, 13 мая. На кольцевой линии метрополитена Москвы продолжается парад поездов. Пассажиры могут доехать до нужной станции как на воссозданных ретро-вагонах начала прошлого века, так и на современных, повышенной комфортности, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Движение парада начинается от станции метро «Октябрьская». Первым идет поезд «Сокольники», стилизованный под составы 1930-х годов. Как сообщает корреспондент ФАН, воссоздано все до мелочей: облицовка из формованного пластика, плафоны с мягким светом, сиденья на скрипучих пружинах, обитые коричневым дермантином.

Изначально освещение было выполнено с открытыми плафонами, но из них стали пропадать лампочки, поэтому оригинальная модель светильников продержалась в вагонах недолго. Воссозданный поезд «Сокольники» работает на Сокольнической линии.

Следующим в параде идет состав «Еж-3» с Таганско-Краснопресненской линии. Он перевозит также пассажиров Калужско-Рижской и Замоскворецкой линий. Далее на платформы приходят поезда «Яуза», «Ока», «Русич». Они вышли на линии уже в постсоветское время. Поезд красавец «Москва» завершает колонну.

В московском метро он работает чуть больше года. Поезд «Москва» более вместительный, чем его предшественники. Примечательно, что у состава сквозной проход и пассажиры могут спокойно перемещаться от первого до последнего вагона. Широкие двери с подсветкой, наличие зарядных разъемов для гаджетов и кондиционеры — все для комфорта пассажиров. Даже бесплатный Wi-Fi, покрывающий весь столичный метрополитен.

Поезд «Москва» в отличие от первых поездов подземки способен перевозить в десять раз больше пассажиров — более двух тысяч человек. Парад поездов будет ходить по кольцевой линии до 20.00, акция приурочена к 83-летию московского метро.