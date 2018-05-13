Меню
Общество
Парад поездов: москвичи могут проехаться по кольцевой линии метро в ретро-вагонах
Украина
«Наших в Чикаго больше, зачем мы себя дурим?»: на Украине призвали отказаться от Крыма и Донбасса
Следующая новость
Загрузка...

    Парад поездов: москвичи могут проехаться по кольцевой линии метро в ретро-вагонах

    34

    Парад поездов: москвичи могут проехаться по кольцевой линии метро в ретро-вагонах

    Москва, 13 мая. На кольцевой линии метрополитена Москвы продолжается парад поездов. Пассажиры могут доехать до нужной станции как на воссозданных ретро-вагонах начала прошлого века, так и на современных, повышенной комфортности, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

    Движение парада начинается от станции метро «Октябрьская». Первым идет поезд «Сокольники», стилизованный под составы 1930-х годов. Как сообщает корреспондент ФАН, воссоздано все до мелочей: облицовка из формованного пластика, плафоны с мягким светом, сиденья на скрипучих пружинах, обитые коричневым дермантином.

    Изначально освещение было выполнено с открытыми плафонами, но из них стали пропадать лампочки, поэтому оригинальная модель светильников продержалась в вагонах недолго. Воссозданный поезд «Сокольники» работает на Сокольнической линии.

    Парад поездов: москвичи могут проехаться по кольцевой линии метро в ретро-вагонах

    Следующим в параде идет состав «Еж-3» с Таганско-Краснопресненской линии. Он перевозит также пассажиров Калужско-Рижской и Замоскворецкой линий. Далее на платформы приходят поезда «Яуза», «Ока», «Русич». Они вышли на линии уже в постсоветское время. Поезд красавец «Москва» завершает колонну.

    В московском метро он работает чуть больше года. Поезд «Москва» более вместительный, чем его предшественники. Примечательно, что у состава сквозной проход и пассажиры могут спокойно перемещаться от первого до последнего вагона. Широкие двери с подсветкой, наличие зарядных разъемов для гаджетов и кондиционеры — все для комфорта пассажиров. Даже бесплатный Wi-Fi, покрывающий весь столичный метрополитен. 

    Поезд «Москва» в отличие от первых поездов подземки способен перевозить в десять раз больше пассажиров — более двух тысяч человек. Парад поездов будет ходить по кольцевой линии до 20.00, акция приурочена к 83-летию московского метро.

    Парад поездов: москвичи могут проехаться по кольцевой линии метро в ретро-вагонах

    Автор: Алексей Астапчик; Дмитрий Коротин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.