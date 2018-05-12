Митрохин вновь возглавил московское «Яблоко»

Москва, 12 мая. Руководитель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин вновь был переизбран на эту должность в ходе партийной конференции. За его кандидатуру проголосовали 38 членов партии, 10 высказались против, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Яблоко» намерено обновить московское отделение партии в связи с готовящимися мэрскими выборами в российской столице. Митрохин собирается возглавлять московское «Яблоко» на протяжении переходного периода, а после оставить должность.

Напомним, что Сергей Митрохин возглавляет московское отделение партии с 2004 года. Он также успел поработать председателем федерального «Яблока» с 2008 по 2015 годы, после чего у руля политической организации встал Григорий Явлинский.