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Митрохин вновь возглавил московское «Яблоко»
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    Митрохин вновь возглавил московское «Яблоко»

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    Митрохин вновь возглавил московское «Яблоко»

    Москва, 12 мая.  Руководитель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин вновь был переизбран на эту должность в ходе партийной конференции. За его кандидатуру проголосовали 38 членов партии, 10 высказались против, сообщает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что «Яблоко» намерено обновить московское отделение партии в связи с готовящимися мэрскими выборами в российской столице. Митрохин собирается возглавлять московское «Яблоко» на протяжении переходного периода, а после оставить должность.

    Напомним, что Сергей Митрохин возглавляет московское отделение партии с 2004 года. Он также успел поработать председателем федерального «Яблока» с 2008 по 2015 годы, после чего у руля политической организации встал Григорий Явлинский.

     

    Автор: Антон Соколов
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