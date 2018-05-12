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Новую систему информирования пассажиров тестируют в московском метро
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    Новую систему информирования пассажиров тестируют в московском метро

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    Новую систему информирования пассажиров тестируют в московском метро

    Москва, 12 мая. В столичном метрополитене в субботу началось тестирование новой системы информирования пассажиров, сообщает пресс-служба подземки.

    Информировать о нештатных ситуациях в метро москвичей будут экраны. Сведения о том, что произошло и как себя вести в сложившейся ситуации, появятся на ярко-желтом фоне. Также с помощью экранов пассажиры смогут получить справочную информацию о сервисах, доступных на разных станциях московского метро, пересадках на наземный транспорт и его маршрутах.

    На данный момент в почти 1500 вагонах столичной подземки установлено свыше пяти тысяч экранов. В тестировании новой системы информирования участвуют составы, курсирующие по Таганско-Краснопресененской, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской, Сокольнической, Каховской, Арбатско-Покровской, Калининской и Солнцевской, Бутовской и Люблинско-Дмитровской линиям.

    Планируется, что весь столичный метрополитен перейдет на новую систему оповещения пассажиров к сентябрю 2018 года.

    Ранее стало известно, что три участка Большой кольцевой линии московского метро откроются через два года.

    Автор: Василий Котов
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