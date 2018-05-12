Парад поездов начался в московском метро

Москва, 12 мая. В московском метро стартовал парад поездов. Мероприятие приурочено к 83-летию столичной подземки.

Парад поездов начался в 5.33 на станции метро «Октябрьская». Первым стартовал именной ретропоезд «Сокольники».

Жители и гости столицы в эти выходные смогут посмотреть все типы вагонов метро, которые задействованы на сегодняшний день. Парад поездов пройдет по Кольцевой линии метрополитена.

«В современных вагонах этого состава воссоздан интерьер самых первых вагонов метро, перевозивших пассажиров более 80 лет назад: мягкие диваны, теплый приглушенный свет, облицовка салона из формованного пластика, напоминающего «линкруст», — констатировал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Парад завершится 14 мая в 20.00.