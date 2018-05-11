Пронесший в метро росгвардейца мужчина стал фигурантом уголовного дела

Москва, 11 мая. Неуместная шутка в отношении сотрудника Росгвардии может стоить мужчине свободы: в московском метро он схватил на руки росгвардейца и пронес его по вестибюлю. Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело и ждет от суда решения об аресте «шутника».

По данным следователей, инцидент произошел 6 мая. Молодой человек на станции «Сухаревская» «умышленно желая воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка», обхватил руками полицейского, поднял его и пронес по вестибюлю.

Следственное управление возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Применение насилия, в отношении представителя власти».

Следователи планируют в скором времени выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал «Телеканал 360», видео инцидента ранее было опубликовано в Сети.