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Три участка Большой кольцевой линии метро откроют в Москве через два года
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    Три участка Большой кольцевой линии метро откроют в Москве через два года

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    Три участка Большой кольцевой линии метро откроют в Москве через два года

    Москва, 11 мая. Три участка Большой кольцевой линии московского метро планируют открыть в 2020 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

    Хуснуллин рассказал, что в 2020 году планируют завершить строительство участков от станции «Хорошевская» до станции «Мневники», от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской» и от станции «Аминьевское шоссе» до «Проспекта Вернадского». По его словам, на данных участках будут открыты восемь новых станций и реконструированы две действующие, сообщают Дни.ру.

    Политик также добавил, что в текущем году планируется завершить строительство участков Большой кольцевой линии от станций «Петровский парк» до «Нижняя Масловка», в следующем году — участка от «Авиамоторной» до «Лефортово», информирует «Вечерняя Москва». 

    Автор: Дарья Смолина
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