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Школьница умерла на уроке физкультуры в Новой Москве
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    Школьница умерла на уроке физкультуры в Новой Москве

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    Школьница умерла на уроке физкультуры в Новой Москве

    Москва, 11 мая. Трагический инцидент произошел в Новой Москве: в школе прямо на уроке физкультуры умерла 16-летняя школьница. Как сообщили в ГСУСК России по Москве, ЧП произошло в школе №2083.

    По предварительной информации, ученице 2002 года рождения стало плохо на уроке физкультуры: она потеряла сознание, после чего скончалась. Преподаватель оказал девочке первую помощь и сразу же позвонил в скорую медицинскую помощь.

    Прибывшие на место медики констатировали смерть школьницы. 

    Сейчас устанавливается причина смерти девочки, а также все обстоятельства произошедшего.

    Напомним, что аналогичный инцидент случился 24 апреля. Тогда на уроке физической культуры в Курске умер школьник.

    Автор: Тимур Румянцев
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