Школьница умерла на уроке физкультуры в Новой Москве

Москва, 11 мая. Трагический инцидент произошел в Новой Москве: в школе прямо на уроке физкультуры умерла 16-летняя школьница. Как сообщили в ГСУСК России по Москве, ЧП произошло в школе №2083.

По предварительной информации, ученице 2002 года рождения стало плохо на уроке физкультуры: она потеряла сознание, после чего скончалась. Преподаватель оказал девочке первую помощь и сразу же позвонил в скорую медицинскую помощь.

Прибывшие на место медики констатировали смерть школьницы.

Сейчас устанавливается причина смерти девочки, а также все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что аналогичный инцидент случился 24 апреля. Тогда на уроке физической культуры в Курске умер школьник.