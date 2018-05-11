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Общество
В Московской области высадят «Лес Победы» из миллиона деревьев
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    В Московской области высадят «Лес Победы» из миллиона деревьев

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    В Московской области высадят «Лес Победы» из миллиона деревьев

    Москва, 11 мая. Около одного миллиона деревьев высадят в Подмосковье в рамках экологической акции «Лес Победы». Об том рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. Отмечается, что акция приурочена к 73-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    Планируется высадить около одного миллиона деревьев. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», для проведения мероприятия подготовлены 79 участков на землях государственного лесного фонда. По данным «РИАМО», также деревья будут высажена на 1326 площадках на территориях муниципальных образований. Акция пройдет в субботу, 12 мая.

    В Московской области высадят «Лес Победы» из миллиона деревьев

     

    Автор: Анна Иванова
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