В Московской области высадят «Лес Победы» из миллиона деревьев

Москва, 11 мая. Около одного миллиона деревьев высадят в Подмосковье в рамках экологической акции «Лес Победы». Об том рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. Отмечается, что акция приурочена к 73-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Планируется высадить около одного миллиона деревьев. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», для проведения мероприятия подготовлены 79 участков на землях государственного лесного фонда. По данным «РИАМО», также деревья будут высажена на 1326 площадках на территориях муниципальных образований. Акция пройдет в субботу, 12 мая.