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Губернатор Подмосковья поздравил одинцовскую команду-призера хоккейного фестиваля
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    Губернатор Подмосковья поздравил одинцовскую команду-призера хоккейного фестиваля

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    Губернатор Подмосковья поздравил одинцовскую команду-призера хоккейного фестиваля

    Москва, 10 мая. Команда одинцовского хоккейного клуба «Скоростная машина» заняла третье место в финале Седьмого Всероссийского фестиваля по хоккею среди любителей. К поздравлениям хоккеистов присоединился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «Приятно, что каждый год состав участников Ночной хоккейной лиги усиливается, общий уровень хоккея растет», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

    Сами же спортсмены поблагодарили Воробьева и вручили ему книгу об истории отечественного хоккея, а также бейсболку с символикой клуба, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Подмосковные хоккеисты в четвертьфинале обыграли челябинскую команду «Орион» со счетом 7:1.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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