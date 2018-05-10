Губернатор Подмосковья поздравил одинцовскую команду-призера хоккейного фестиваля

Москва, 10 мая. Команда одинцовского хоккейного клуба «Скоростная машина» заняла третье место в финале Седьмого Всероссийского фестиваля по хоккею среди любителей. К поздравлениям хоккеистов присоединился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Приятно, что каждый год состав участников Ночной хоккейной лиги усиливается, общий уровень хоккея растет», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сами же спортсмены поблагодарили Воробьева и вручили ему книгу об истории отечественного хоккея, а также бейсболку с символикой клуба, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Подмосковные хоккеисты в четвертьфинале обыграли челябинскую команду «Орион» со счетом 7:1.