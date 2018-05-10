Торговый центр эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва

Москва, 10 мая. Торговый центр «Метрополис» эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва, сообщил представитель пресс-службы комплекса.

В настоящее время здание «Метрополиса» на Ленинградском шоссе рядом со столичной станцией метро «Войковская» полностью пустое. Сотрудников и посетителей торгового центра вывели на улицу из-за угрозы взрыва, передает «Комсомольская правда». По некоторым данным, причиной эвакуации «Метрополиса» стал звонок анонима с заявлением о заложенном взрывном устройстве внутри ТЦ.

Как пишет «Утро.ру», на данный момент внутри здания проводятся комплексные необходимые мероприятия по проверке помещений ТЦ. На место выехали сотрудники МЧС России, а также и врачи скорой помощи.