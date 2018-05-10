Удивительная находка: медальон погибшего в 1942 году солдата из Подмосковья передан его семье

Москва, 10 мая. Посмертный медальон, который пролежал около 75 лет в болоте, был обнаружен сотрудниками поисковой службы в Карелии.

Узнать о судьбе красноармейца из Серпухова Петра Савина, пропавшего без вести, помог найденный посмертный медальон.

Останки 30 красноармейцев, которые героически погибли в 1942 году в ходе боевых действий за Медвежьегорск, члены карельского поискового отряда «Масельгская группа» обнаружили во время полевого сезона два года назад. Однако из 30 медальонов, которые достали из болота, заполненным оказался только один, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«При помощи записки нам удалось установить, что боец попал на войну в возрасте 34 лет и в составе 61-й отдельной морской стрелковой бригады был переброшен на Карельский фронт. С 1 января 1942 года он вступил в тяжелые наступательные бои за Медвежьегорск. 27 января бойцы бежали в атаку… В этот день Петр Савин погиб», — рассказал командир отряда «Масельгская группа» Игорь Лузянин.

Члены отряда встретились с родственниками Петра Савина, который участвовал в боевых действиях всего лишь 27 дней.

Как отметила внучка Савина Вера Корягина, это удивительная находка.