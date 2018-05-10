Власти Москвы рассказали об ограничениях на дорогах перед ЧМ-2018

Москва, 10 мая. Перекрытия дорог в Москве, связанные с проведением чемпионата мира по футболу, начнутся с 13 июня. Об этом рассказал заместитель мэра российской столицы Максим Ликсутов.

Как передает телеканал РБК, по первоначальным требованиям FIFA, оргкомитета и специального штаба, ограничения на дорогах в Москве необходимо было ввести за две недели до начала мундиаля. Ликсутов уточнил, что тестовые матчи и тренировки в Москве показали, что столица готова ввести эти меры все лишь за один день до начала чемпионата.

Заммэра подчеркнул, что ограничения будут введены не в начале июня, как это ожидалось ранее, а 13 июня. Он также уточнил, что список мест, где будут перекрываться дороги, опубликуют в ближайшее время.

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