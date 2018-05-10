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Фотобудки в виде мячей установят на улицах Москвы к ЧМ-2018
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    Фотобудки в виде мячей установят на улицах Москвы к ЧМ-2018

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    Фотобудки в виде мячей установят на улицах Москвы к ЧМ-2018

    Москва, 10 мая. В Москве к чемпионату мира по футболу будут установлены фотозоны в виде футбольных мячей и стадионов. 

    Так, в центральном административном округе (ЦАО) к чемпионату установят четыре фотозоны, имитирующие футбольные стадионы, где гости и жители российской столицы смогут сделать фотографии в режиме реального времени. На семи площадках в ЦАО, ЗАО и СВАО установят конструкции в виде футбольных мячей.

    В ЮЗАО, СВАО и ЦАО также будут установлены «почты болельщиков». Кроме того, в СВАО и ЦАО появятся интерактивные площадки для игры во флэтбол.

    Интерактивные площадки будут работать с 15 июня по 15 июля ежедневно с 09.00 до 21.00, сообщается на сайте госзакупок, передает РИАМО.

    Автор: Тимур Румянцев
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