Фотобудки в виде мячей установят на улицах Москвы к ЧМ-2018

Москва, 10 мая. В Москве к чемпионату мира по футболу будут установлены фотозоны в виде футбольных мячей и стадионов.

Так, в центральном административном округе (ЦАО) к чемпионату установят четыре фотозоны, имитирующие футбольные стадионы, где гости и жители российской столицы смогут сделать фотографии в режиме реального времени. На семи площадках в ЦАО, ЗАО и СВАО установят конструкции в виде футбольных мячей.

В ЮЗАО, СВАО и ЦАО также будут установлены «почты болельщиков». Кроме того, в СВАО и ЦАО появятся интерактивные площадки для игры во флэтбол.

Интерактивные площадки будут работать с 15 июня по 15 июля ежедневно с 09.00 до 21.00, сообщается на сайте госзакупок, передает РИАМО.