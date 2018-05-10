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Собянин рассказал об уникальной археологической находке в центре Москвы
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    Собянин рассказал об уникальной археологической находке в центре Москвы

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    Собянин рассказал об уникальной археологической находке в центре Москвы

    Москва, 10 мая. Мэр столицы Сергей Собянин в четверг сообщил о новой уникальной археологической находке в Лучниковом переулке в центре Москвы.

    По его словам, при раскопках была обнаружена створка иконки-мощевика, датируемая XV-XVI веками.

    «В Лучниковом переулке в ходе работ по благоустройству археологи нашли уникальную вещь — створку иконки-мощевика. Она сделана в технике литья из медного сплава в 15–16 веках», — написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

    Он предположил, что створку могли потерять на дороге, соединявшей Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем.

    Напомним, накануне стало известно, что археологи обнаружили в Москве «воровскую монету» XVIII века.

    Автор: Василий Котов
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