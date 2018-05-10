Собянин рассказал об уникальной археологической находке в центре Москвы

Москва, 10 мая. Мэр столицы Сергей Собянин в четверг сообщил о новой уникальной археологической находке в Лучниковом переулке в центре Москвы.

По его словам, при раскопках была обнаружена створка иконки-мощевика, датируемая XV-XVI веками.

«В Лучниковом переулке в ходе работ по благоустройству археологи нашли уникальную вещь — створку иконки-мощевика. Она сделана в технике литья из медного сплава в 15–16 веках», — написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

В Лучниковом переулке в ходе работ по благоустройству археологи нашли уникальную вещь - створку иконки-мощевика. Она сделана в технике литья из медного сплава в 15-16 веках. Возможно, ее потеряли на дороге, которая соединяла Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем. pic.twitter.com/E8OVWy7OIj — Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 10, 2018

Он предположил, что створку могли потерять на дороге, соединявшей Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем.

Напомним, накануне стало известно, что археологи обнаружили в Москве «воровскую монету» XVIII века.