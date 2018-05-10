Четырехлетний ребенок утонул в канаве в Подмосковье

Москва, 10 мая. Трагический инцидент произошел в городе Домодедово в Московской области: четырехлетний ребенок утонул в канаве.

По данным ГСУ СК РФ по региону, ЧП случилось в минувший вторник, 8 мая. Малолетний ребенок 2014 года рождения упал в канаву с водой недалеко от общежития. Малыша обнаружил сосед. Ребенка извлекли из воды, после чего вызвали скорую помощь.

Тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает РИАМО.

Напомним, несколько дней назад житель Кузбасса утонул, пытаясь пересечь реку на автомобиле.