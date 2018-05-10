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Супергерои из «Мстителей» и футбол: в Москве создали граффити к ЧМ-2018
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    Супергерои из «Мстителей» и футбол: в Москве создали граффити к ЧМ-2018

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    Супергерои из «Мстителей» и футбол: в Москве создали граффити к ЧМ-2018

    Москва, 10 мая. Аргентинский уличный художник создал граффити, посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года, в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

    Граффити, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в 11 российских городах, украсили офисное здание на улице Солженицына и жилой дом на проспекте Маршала Жукова. Так, на офисном здании изображены супергерои из «Мстителей». Москвичи и гости столицы могут увидеть на стене здания Железного человека, Человека-Паука, Капитана Америка, Чудо-женщину и других персонажей, все они играют с футбольным мячом. А на торце жилого дома на Маршала Жукова изображен подросток перед броском мяча на игровое поле.

    «Уличные картины ярко-красного цвета созданы при помощи аэрозольной краски. Их автор — аргентинский художник Мартин Рон, работы которого известны далеко за пределами его родной страны», — сообщил организатор проекта Иван Пантелеев.

    Супергерои из «Мстителей» и футбол: в Москве создали граффити к ЧМ-2018

    Граффити к чемпионату мира по футболу создаются в рамках фестиваля стрит-арта MOST, который будет проходить в столице до середины июня. Уличные художники планируют создать еще два арта.

    Автор: Дарья Смолина
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