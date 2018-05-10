Москва, 10 мая. Вход на центральную аллею ВДНХ ограничили до 1 июня, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

В мэрии Москвы сообщили о том, что посетители ВДНХ не смогут временно пройти на центральную аллею. Отмечается, что проход будет перекрыт от главного входа до площади Промышленности. Ограничения сохранятся до 1 июня.

Вход закроют из-за проведения работ по благоустройству территории. На аллее поменяют асфальт и бордюрный камень.

Также, как пишет «Комсомольская правда», частично будет ограничен доступ в некоторые павильоны выставки. Речь идет о «Народном образовании», павильоне №57, «Транспорте», «Республике Беларусь». В мэрии подчеркнули, что павильон «Космос» можно будет посетить с только торца здания.