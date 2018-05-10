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Вход на центральную аллею ВДНХ ограничили
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    Вход на центральную аллею ВДНХ ограничили

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    Вход на центральную аллею ВДНХ ограничили

    Москва, 10 мая. Вход на центральную аллею ВДНХ ограничили до 1 июня, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

    В мэрии Москвы сообщили о том, что посетители ВДНХ не смогут временно пройти на центральную аллею. Отмечается, что проход будет перекрыт от главного входа до площади Промышленности. Ограничения сохранятся до 1 июня.

    Вход закроют из-за проведения работ по благоустройству территории. На аллее поменяют асфальт и бордюрный камень.

    Также, как пишет «Комсомольская правда», частично будет ограничен доступ в некоторые павильоны выставки. Речь идет о «Народном образовании», павильоне №57, «Транспорте», «Республике Беларусь». В мэрии подчеркнули, что павильон «Космос» можно будет посетить с только торца здания.

    Вход на центральную аллею ВДНХ ограничили

    Автор: Катерина Тимошенская
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