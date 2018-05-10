Москву предупредили о ночных заморозках

Москва, 10 мая. Синоптики предупредили москвичей и гостей столицы о резком изменении погоды. Вслед за по-настоящему летним началом мая в Москву приходят серьезные ночные похолодания.

В четверг и пятницу в столице и Подмосковье дневная температура не превысит 12-15 градусов, а ночью в ряде районов возможны заморозки, сообщают «Дни.ру». Так на востоке области в ночь с 10 на 11 мая может похолодать до минус 2 градусов. При этом в условиях антициклона по ночам будет ясно, что будет способствовать дополнительному охлаждению воздуха.

Напомним, в конце апреля синоптики рассказали, что, скорее всего, температура летом в Москве, как и в целом по России, будет колебаться в пределах климатической нормы или даже выше. При этом июнь станет самым теплым и в то же время самым дождливым месяцем.