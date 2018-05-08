Завод по производству кабелей построят в Серпуховском районе Подмосковья

Москва, 8 мая. Новый завод по производству кабельной продукции возведут вблизи деревни Петровское в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе областного Главгосстройнадзора.

Как пишет «РИАМО», площадь здания переменной этажности составит три тысячи квадратных метров. По данным интернет-издания «Подмосковье сегодня», основные операции в цехе будут механизированы и автоматизированы. На заводе появится только 20 новых рабочих мест.

В ведомстве добавили, что на территории около завода предусмотрены зоны погрузки-разгрузки и парковка. Строительство намерены завершить в четвертом квартале 2018 года.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье.