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Завод по производству кабелей построят в Серпуховском районе Подмосковья
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    Завод по производству кабелей построят в Серпуховском районе Подмосковья

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    Завод по производству кабелей построят в Серпуховском районе Подмосковья

    Москва, 8 мая. Новый завод по производству кабельной продукции возведут вблизи деревни Петровское в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе областного Главгосстройнадзора.

    Как пишет «РИАМО», площадь здания переменной этажности составит три тысячи квадратных метров. По данным интернет-издания «Подмосковье сегодня», основные операции в цехе будут механизированы и автоматизированы. На заводе появится только 20 новых рабочих мест.

    В ведомстве добавили, что на территории около завода предусмотрены зоны погрузки-разгрузки и парковка. Строительство намерены завершить в четвертом квартале 2018 года.

    Ранее сообщалось, что стали известны подробности строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье. 

    Завод по производству кабелей построят в Серпуховском районе Подмосковья

    Автор: Анна Иванова
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