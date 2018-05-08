Меню
Происшествия
В Подмосковье у уборщицы угнали иномарку за 2 млн рублей
Экономика
Завод по производству кабелей построят в Серпуховском районе Подмосковья
Следующая новость
Загрузка...

    В Подмосковье у уборщицы угнали иномарку за 2 млн рублей

    45

    В Подмосковье у уборщицы угнали иномарку за 2 млн рублей

    Москва, 8 мая. В подмосковных Люберцах неизвестный злоумышленник угнал автомобиль Mazda СХ5, принадлежавший уборщице гимназии. Стоимость автомобиля составляет порядка двух миллионов рублей. Об этом во вторник рассказал источник в правоохранительных органах.

    По словам источника, транспортное средство было припарковано возле дома, где живет пострадавшая.

    Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия ключи от японской машины. В настоящее время ведется следствие.

    Общая сумма причиненного ущерба составила 2,25 миллиона рублей, передает телеканал «360».

    По факту происшествия возбуждено уголовное дело, полиция ищет предполагаемого злоумышленника.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.