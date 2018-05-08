В Подмосковье у уборщицы угнали иномарку за 2 млн рублей

Москва, 8 мая. В подмосковных Люберцах неизвестный злоумышленник угнал автомобиль Mazda СХ5, принадлежавший уборщице гимназии. Стоимость автомобиля составляет порядка двух миллионов рублей. Об этом во вторник рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам источника, транспортное средство было припарковано возле дома, где живет пострадавшая.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия ключи от японской машины. В настоящее время ведется следствие.

Общая сумма причиненного ущерба составила 2,25 миллиона рублей, передает телеканал «360».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, полиция ищет предполагаемого злоумышленника.