Песни военных лет прозвучат в День Победы на трех вокзалах Москвы

Москва, 8 мая. В Москве 9 мая в честь Дня Победы на трех железнодорожных вокзалах пройдут живые концерты музыкальных коллективов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что 9 Мая на вокзалах коллективы исполнят песни военных лет. Услышать песни времен Великой Отечественной войны можно будет на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах. Главную сцену установят на Белорусском вокзале.

Как сообщает мэрия российской столицы, перед горожанами и гостями Москвы выступят актер театра и кино Игорь Миркубанов, «Хор Турецкого», группа Soprano и другие вокальные коллективы. Также на концертных площадках установят экраны, где будут транслироваться парад Победы и праздничный салют.