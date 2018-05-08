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Песни военных лет прозвучат в День Победы на трех вокзалах Москвы
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    Песни военных лет прозвучат в День Победы на трех вокзалах Москвы

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    Песни военных лет прозвучат в День Победы на трех вокзалах Москвы

    Москва, 8 мая. В Москве 9 мая в честь Дня Победы на трех железнодорожных вокзалах пройдут живые концерты музыкальных коллективов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

    Отмечается, что 9 Мая на вокзалах коллективы исполнят песни военных лет. Услышать песни времен Великой Отечественной войны можно будет на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах. Главную сцену установят на Белорусском вокзале.

    Как сообщает мэрия российской столицы, перед горожанами и гостями Москвы выступят актер театра и кино Игорь Миркубанов, «Хор Турецкого», группа Soprano и другие вокальные коллективы. Также на концертных площадках установят экраны, где будут транслироваться парад Победы и праздничный салют.

    Песни военных лет прозвучат в День Победы на трех вокзалах Москвы

    Автор: Анна Иванова
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