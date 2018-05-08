О подготовке зоны для болельщиков на Воробьевых горах рассказали в мэрии Москвы

Москва, 08 мая. О том, что сделано и еще предстоит сделать в зоне болельщиков на Воробьевых горах, рассказали в мэрии Москвы.

Как сообщает телеканал «360», спикером выступил заместитель мэра столицы Российской Федерации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам чиновник в настоящий ремонт идет ремонт проезжей части и тротуара на улице Косыгина. Организуется работа по установке дополнительных навигационных указателей от станций метро и остановок общественного транспорта.

«Ко Дню Победы в зоне для болельщиков приведены в регламентное состояние установки наружного освещения, расположенные вблизи Московского государственного университета», — заявил Бирюков.

Кроме прочего, в рамках подготовки к мундиалю в Москве проведут ремонт дорожного покрытия почти 20 объектов, установят порядка 230 указателей городской навигации, оформят девять тематических цветников.