Три дополнительных автобусных маршрута организуют 9 мая в Москве

Москва, 8 мая. Три дополнительных автобусных маршрута до столичных и пригородных мемориальных комплексов запустят в Москве в День Победы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Отмечается, что маршрут Э2 проедет от станции Щербинка до Щербинского кладбища. Также автобусы Э1 будут курсировать по маршруту от метро «Рязанский проспект» до «Кузьминок».

По данным «РИАМО», они будут останавливаться у Кузьминского кладбища. Как пишет «Вечерняя Москва», при этом до кладбища «Ракитки» можно будет добраться на автобусах №531.

Напомним, ранее в Москве анонсировали обширную развлекательную программу в рамках празднования Дня Победы. Праздник завершится салютом с 33 площадок по всей российской столице.