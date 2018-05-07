Мужчина случайно выстрелил в 12-летнего подростка в Подмосковье

Москва, 7 мая. В лечебное учреждение в Московской области с огнестрельным ранением попал 12-летний подросток. Об этом рассказали в ГУ МВД по Московской области.

Отмечается, что инцидент произошел в результате несчастного случая. Как пишет «РИАМО», мужчина стрелял по мишеням из пневматического пистолета и случайно попал в мальчика. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», мальчик был ранен вечером 5 мая в Ивантеевке. По данным издания «Дни.ру», по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее подросток ранил ножом одноклассницу в кемеровской школе. Учащийся девятого класса одной из кемеровских школ ножом травмировал свою одноклассницу. Инцидент произошел в четверг, 1 февраля.