Меню
Происшествия
Мужчина случайно выстрелил в 12-летнего подростка в Подмосковье
Общество
Платная парковка на 630 мест появится в Пушкинском районе Петербурга
Следующая новость
Загрузка...

    Мужчина случайно выстрелил в 12-летнего подростка в Подмосковье

    612

    Мужчина случайно выстрелил в 12-летнего подростка в Подмосковье

    Москва, 7 мая. В лечебное учреждение в Московской области с огнестрельным ранением попал 12-летний подросток. Об этом рассказали в ГУ МВД по Московской области.

    Отмечается, что инцидент произошел в результате несчастного случая. Как пишет «РИАМО», мужчина стрелял по мишеням из пневматического пистолета и случайно попал в мальчика. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», мальчик был ранен вечером 5 мая в Ивантеевке. По данным издания «Дни.ру», по факту произошедшего проводится проверка.

    Ранее подросток ранил ножом одноклассницу в кемеровской школе. Учащийся девятого класса одной из кемеровских школ ножом травмировал свою одноклассницу. Инцидент произошел в четверг, 1 февраля.

    Мужчина случайно выстрелил в 12-летнего подростка в Подмосковье

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.