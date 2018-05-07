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В Московском зоопарке пополнение — родился детеныш в семье японских макак
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    В Московском зоопарке пополнение — родился детеныш в семье японских макак

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    В Московском зоопарке пополнение — родился десятый детеныш в семье японских макак
    Москва, 7 мая. В Московском зоопарке появился на свет детеныш японского макака. Новорожденный весит меньше килограмма.

    Мама детеныша, самка по имени Черешенка, ни на минуту не отпускает малыша от себя. Полноценным членом группы он станет только к трем годам. Как правило, к тому времени самка обзаводится новым потомством.

    Этот вид обитает на севере Японии, где около четырех месяцев в году лежит снег. Поэтому таких макак еще называют снежными обезьянами.

    Общая численность японских макак в мире составляет 114,5 тысячи. В Московском зоопарке до недавнего времени их было девять. Наш малыш стал десятым.

    Автор: Арина Раевская
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