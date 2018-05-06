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Собянин поздравил москвичей с Днем герба и флага столицы
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    Собянин поздравил москвичей с Днем герба и флага столицы

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    Собянин поздравил москвичей с Днем герба и флага столицы

    Москва, 6 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днем герба и флага столицы. Обращение политик опубликовал в своем официальном микроблоге в Twitter.

    Он также напомнил,что по традиции сегодня в московском парке Победы проведут парад кадетов. «Кадеты успешны в учебе и спорте. С каждым годом конкурс в кадетские классы все больше. Это будущие защитники города и Отечества. Я ими горжусь», — подчеркнул градоначальник.

    Как отмечает РИАМО, в параде кадетского движения «Не прервется связь поколений!», посвященном 73-й годовщине Великой Победы, приняли участие более 2,5 тысяч кадетов.

    В этом году они впервые пронесли копию знамени Победы. Его кадетам вручили ветераны Великой Отечественной войны 19 февраля этого года.

    Автор: Алексей Громов
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