Собянин поздравил москвичей с Днем герба и флага столицы

Москва, 6 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днем герба и флага столицы. Обращение политик опубликовал в своем официальном микроблоге в Twitter.

Он также напомнил,что по традиции сегодня в московском парке Победы проведут парад кадетов. «Кадеты успешны в учебе и спорте. С каждым годом конкурс в кадетские классы все больше. Это будущие защитники города и Отечества. Я ими горжусь», — подчеркнул градоначальник.

Поздравляю москвичей с Днем герба и флага нашего города! По традиции в этот праздник проводим в Парке Победы парад кадетского движения. Кадеты успешны в учебе и спорте. С каждым годом конкурс в кадетские классы все больше. Это будущие защитники города и Отечества. Я ими горжусь. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 6, 2018

Как отмечает РИАМО, в параде кадетского движения «Не прервется связь поколений!», посвященном 73-й годовщине Великой Победы, приняли участие более 2,5 тысяч кадетов.

В этом году они впервые пронесли копию знамени Победы. Его кадетам вручили ветераны Великой Отечественной войны 19 февраля этого года.