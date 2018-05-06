Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании и грозах на выходных

Москва, 6 мая. На текущих выходных российская столица и вся Московская область оказались под воздействием мощного грозового фронта, который принесет похолодание, грозы и проливные дожди.

Как сообщает погодный центр «Фобос», наиболее мощные осадки выпали в северной части Подмосковья, в частности — в городе Талдом, где пролилось более половины месячной нормы осадков для мая. Соседние регионы — Ярославская, Тверская, Смоленская и Вологодская области — также получили немалую долю осадков, от 15 до 20 мм.

По данным прогнозов, в воскресенье в Москве температура не прогреется более чем до 18 градусов. В дальнейшем, на рабочей неделе, жителей столичного региона ожидает потепление, и ко вторнику температура воздуха днем может достигнуть 26 градусов тепла.