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Один человек погиб и двое детей пострадали в крупном ДТП в Москве
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    Один человек погиб и двое детей пострадали в крупном ДТП в Москве

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    Один человек погиб и двое детей пострадали в крупном ДТП в Москве

    Москва, 6 мая. Один человек погиб и двое пострадали в крупном ДТП на востоке Москвы. По данным регионального УГИБДД, дорожная авария произошла в ночь на воскресенье на Солдатской улице.

    По представительным данным, участниками аварии стали два легковых автомобиля. После столкновения они отлетели в проходящих мимо пешеходов. В результате один человек получил смертельные травмы, еще три человека попали в больницу, сейчас им оказывают помощь. Как уточняет «Ньюинформ», госпитализированы несовершеннолетние.

    Сейчас на месте происшествия работает полиция, устанавливая все причины и обстоятельства произошедшего. Идет проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, пишет Inforeactor.

    Автор: Алексей Громов
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