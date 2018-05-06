Один человек погиб и двое детей пострадали в крупном ДТП в Москве

Москва, 6 мая. Один человек погиб и двое пострадали в крупном ДТП на востоке Москвы. По данным регионального УГИБДД, дорожная авария произошла в ночь на воскресенье на Солдатской улице.

По представительным данным, участниками аварии стали два легковых автомобиля. После столкновения они отлетели в проходящих мимо пешеходов. В результате один человек получил смертельные травмы, еще три человека попали в больницу, сейчас им оказывают помощь. Как уточняет «Ньюинформ», госпитализированы несовершеннолетние.

Сейчас на месте происшествия работает полиция, устанавливая все причины и обстоятельства произошедшего. Идет проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, пишет Inforeactor.