МЧС предупредило жителей Москвы о резком ухудшении погоды в ближайшие часы

Москва, 5 мая. Управление МЧС России предупредило жителей Москвы о резком ухудшении погоды в ближайшие часы.

«По информации Росгидромета, в ближайшие один-три часа 5 мая с сохранением до утра 6 мая в Москве ожидаются дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 13—18 м/с», — отмечается в сообщении.

Ожидается, что в ближайшее время в столице России пройдет дождь, который продлится вплоть до утра 6 мая. Синоптики прогнозируют также грозу и сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду, — передает RT.

Ранее сообщалось, что до конца недели в Петербурге устоится пасмурная погода.