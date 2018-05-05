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МЧС предупредило жителей Москвы о резком ухудшении погоды в ближайшие часы
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    МЧС предупредило жителей Москвы о резком ухудшении погоды в ближайшие часы

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    МЧС предупредило жителей Москвы о резком ухудшении погоды в ближайшие часы

    Москва, 5 мая. Управление МЧС России предупредило жителей Москвы о резком ухудшении погоды в ближайшие часы. 

    «По информации Росгидромета, в ближайшие один-три часа 5 мая с сохранением до утра 6 мая в Москве ожидаются дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 13—18 м/с», — отмечается в сообщении.

    Ожидается, что в ближайшее время в столице России пройдет дождь, который продлится вплоть до утра 6 мая. Синоптики прогнозируют также грозу и сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду, — передает RT.

    Ранее сообщалось, что до конца недели в Петербурге устоится пасмурная погода.

    Автор: Сергей Свазовский
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