Подростки в Иваново подожгли торговый центр, 200 человек эвакуировано

Иваново, 5 мая. Спасатели эвакуировали не менее 200 человек из торгового центра «Евролэнд» в Иваново, у которого загорелась внешняя обшивка здания. В результате происшествия никто не пострадал.

«Прошла эвакуация 200 человек, в том числе 40 детей, погибших и пострадавших нет», — отметили в МЧС.

Спасатели пояснили, что возгорание устроили подростки, которые подожгли мусор возле фасада торгового центра. Чтобы потушить огонь, МЧС задействовало почти 40 пожарных и 13 единиц техники, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что МЧС будет регулярно проводить тренинги по обучению пожарной безопасности, а также инспектировать места большого скопления людей после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который унес жизни 60 человек. Минобрнауки, в свою очередь, приняло решение изменить программу преподавания уроков ОБЖ и обществознания в связи с трагедией в Кузбассе.