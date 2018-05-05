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Происшествия
Подростки в Иваново подожгли торговый центр, 200 человек эвакуировано
Происшествия
Подростки в Иваново подожгли торговый центр, 200 человек эвакуировано
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    Подростки в Иваново подожгли торговый центр, 200 человек эвакуировано

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    Подростки в Иваново подожгли торговый центр, 200 человек эвакуировано

    Иваново, 5 мая. Спасатели эвакуировали не менее 200 человек из торгового центра «Евролэнд» в Иваново, у которого загорелась внешняя обшивка здания. В результате происшествия никто не пострадал.

    «Прошла эвакуация 200 человек, в том числе 40 детей, погибших и пострадавших нет», — отметили в МЧС.

    Спасатели пояснили, что возгорание устроили подростки, которые подожгли мусор возле фасада торгового центра. Чтобы потушить огонь, МЧС задействовало почти 40 пожарных и 13 единиц техники, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что МЧС будет регулярно проводить тренинги по обучению пожарной безопасности, а также инспектировать места большого скопления людей после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который унес жизни 60 человек. Минобрнауки, в свою очередь, приняло решение изменить программу преподавания уроков ОБЖ и обществознания в связи с трагедией в Кузбассе.

    Автор: Антон Соколов
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