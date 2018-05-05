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Сторонники Навального спровоцировали стычки в центре Москвы
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    Сторонники Навального спровоцировали стычки в центре Москвы

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    Сторонники Навального спровоцировали стычки в центре Москвы

    Москва, 5 мая. Сторонники Навального, которые вышли на несогласованный митинг в Москве, устроили стычки с патриотически настроенными москвичами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Порядка тысячи участников акции помешали выступлению казачьего хора на фестивале в столице. После окончания концерта казаки ушли, а сторонники Навального спровоцировали столкновения с гражданами, которых, по оценкам наблюдателей, оказалось в три раза больше. Правоохранители задержали всех участников драки с обеих сторон. Сколько конкретно человек было задержано, не уточняется.

    Сторонники Навального спровоцировали стычки в центре Москвы

    Напомним, в субботу в разных городах России начались акции протеста, устроенные Алексеем Навальным. Митинги проходят в Москве, Петербурге, Новосибирске, Томске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ и в других городах России. Акции в Москве и Петербурге, а также ряде других городов, не были согласованы с властями.

    Автор: Герман Парло
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