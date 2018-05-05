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Стало известно, когда откроется станция метро «Нижняя Масловка» в Москве
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    Стало известно, когда откроется станция метро «Нижняя Масловка» в Москве

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    Стало известно, когда откроется станция метро «Нижняя Масловка» в Москве

    Москва, 5 мая. Станция Большой кольцевой линии столичного метрополитена «Нижняя Масловка» откроется для пассажиров в декабре. Об этом сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

    Он отметил, что в настоящее время строящаяся станция с технической точки зрения уже полностью готова к работе, а москвичи и гости столицы смогут воспользоваться «Нижней Масловкой» уже в середине декабря.

    «Технологически она уже сейчас готова полностью, планируем где-то примерно в середине декабря этого года эту станцию запустить полностью», — сказал Хуснуллин.

    Он отметил, что новая станция станет частью ТПУ «Савеловская», благодаря которому пассажиры двух веток метро смогут пересаживаться на поезда Савеловского вокзала, а также на наземный городской транспорт.

    Ранее власти Москвы сообщали, что строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена завершится до конца 2022 года.

    Автор: Василий Котов
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