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Общество
Мотосезон в Москве открылся парадом байкеров
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    Мотосезон в Москве открылся парадом байкеров

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    Мотосезон в Москве открылся парадом байкеров

    Москва, 5 мая. В российской столице стартовал мотосезон, его открывает парад трех тысяч байкеров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Мотоциклы движутся от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и финишируют на смотровой площадке на Воробьевых горах. Сопровождают участников сотрудники ГИБДД. Как сообщает корреспондент ФАН, здесь пройдут показательные выступления по мотоболу, фристайлу, мототриалу, стантрайдингу, а также детские выступления.

    Мотосезон в Москве открылся парадом байкеров

    Мероприятие завершится концертом на большой сцене с участием ведущих отечественных рок-исполнителей. Известно, что 5 мая будет затруднен проезд по улице Косыгина, Университетскому проспекту, Университетской площади.

    С 11:30 для движения автомобилей будут закрыты улицы Садовая-Спасская, Проспект Мира, Садовое кольцо от улицы Маши Порываевой до Фрунзенской набережной, Крымский проезд, Фрунзенская набережная, улица Хамовнический вал, Комсомольский проспект, проспект Вернадского.

    Автор: Алексей Астапчик
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