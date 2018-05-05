Мотосезон в Москве открылся парадом байкеров

Москва, 5 мая. В российской столице стартовал мотосезон, его открывает парад трех тысяч байкеров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мотоциклы движутся от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и финишируют на смотровой площадке на Воробьевых горах. Сопровождают участников сотрудники ГИБДД. Как сообщает корреспондент ФАН, здесь пройдут показательные выступления по мотоболу, фристайлу, мототриалу, стантрайдингу, а также детские выступления.

Мероприятие завершится концертом на большой сцене с участием ведущих отечественных рок-исполнителей. Известно, что 5 мая будет затруднен проезд по улице Косыгина, Университетскому проспекту, Университетской площади.

С 11:30 для движения автомобилей будут закрыты улицы Садовая-Спасская, Проспект Мира, Садовое кольцо от улицы Маши Порываевой до Фрунзенской набережной, Крымский проезд, Фрунзенская набережная, улица Хамовнический вал, Комсомольский проспект, проспект Вернадского.