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Москвичей ожидают дожди с грозами и порывы ветра
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    Москвичей ожидают дожди с грозами и порывы ветра

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    Москвичей ожидают дожди с грозами и порывы ветра

    Москва, 5 мая. Дожди, грозы и порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в субботу днем. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

    Отмечается, что днем москвичей и гостей столицы ожидает 24–25 градусов тепла. При этом будет облачно, местами пройдут дожди, возможны грозы. Ветер будет южный – 5–10 метров в секунду. Порывы ветра при этом могут достигать 17 метров в секунду.

    Синоптики добавили, что атмосферное давление составит 752 миллиметров ртутного столба. К ночи температура опустится до 11–13 градусов. Также ожидаются дожди, местами грозы.

    Ранее синоптики рассказали, каким будет лето в Москве. 

    Москвичей ожидают дожди с грозами и порывы ветра

    Автор: Анна Иванова
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