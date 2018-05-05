Москвичей ожидают дожди с грозами и порывы ветра

Москва, 5 мая. Дожди, грозы и порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в субботу днем. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что днем москвичей и гостей столицы ожидает 24–25 градусов тепла. При этом будет облачно, местами пройдут дожди, возможны грозы. Ветер будет южный – 5–10 метров в секунду. Порывы ветра при этом могут достигать 17 метров в секунду.

Синоптики добавили, что атмосферное давление составит 752 миллиметров ртутного столба. К ночи температура опустится до 11–13 градусов. Также ожидаются дожди, местами грозы.

Ранее синоптики рассказали, каким будет лето в Москве.