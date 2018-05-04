Мэрия Москвы согласовала митинг в защиту Интернета 13 мая

Москва, 4 мая. Мэрия Москвы дала разрешение на проведение собрания граждан 13 мая на проспекте Академика Сахарова против ограничения доступа к отдельным интернет-ресурсам. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что организаторы собрания выступают против ограничений в отношении интернет-ресурсов, а также против привлечения к уголовной ответственности за лайки и репосты в социальных сетях.

В МВД РФ уточнили, что мероприятие рекомендовано провести в период с 14.00 до 16.00.

«Учитывая его успешное проведение, мы отправили организаторам наше предложение провести данное мероприятие с 14:00 до 16:00 на проспекте Академика Сахарова. Заявленное количество участников — 5 тыс. человек», — пояснил министр правительства Москвы, глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Ранее сообщалось, что политические акции в центре Москвы 5 мая будут расцениваться правоохранителями как незаконные.