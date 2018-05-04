Меню
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинг в защиту Интернета 13 мая
Политика
Россия сообщила Литве о завершении процедуры демаркации границы
Следующая новость
Загрузка...

    Мэрия Москвы согласовала митинг в защиту Интернета 13 мая

    39

    Мэрия Москвы согласовала митинг в защиту Интернета 13 мая

    Москва, 4 мая. Мэрия Москвы дала разрешение на проведение собрания граждан 13 мая на проспекте Академика Сахарова против ограничения доступа к отдельным интернет-ресурсам. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что организаторы собрания выступают против ограничений в отношении интернет-ресурсов, а также против привлечения к уголовной ответственности за лайки и репосты в социальных сетях.

    В МВД РФ уточнили, что мероприятие рекомендовано провести в период с 14.00 до 16.00.

    «Учитывая его успешное проведение, мы отправили организаторам наше предложение провести данное мероприятие с 14:00 до 16:00 на проспекте Академика Сахарова. Заявленное количество участников  — 5 тыс. человек»,  — пояснил министр правительства Москвы, глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

    Ранее сообщалось, что политические акции в центре Москвы 5 мая будут расцениваться правоохранителями как незаконные.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.