Меню
Общество
Власти Москвы призвали горожан не участвовать в незаконных акциях 5 мая
Политика
Россия сообщила Литве о завершении процедуры демаркации границы
Следующая новость
Загрузка...

    Власти Москвы призвали горожан не участвовать в незаконных акциях 5 мая

    118

    Власти Москвы призвали горожан не участвовать в незаконных акциях 5 мая

    Москва, 4 мая. Попытки провести какие-либо акции в центре Москвы 5 мая будут расцениваться как незаконные и пресекаться правоохранительными органами. Об этом сообщил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

    Он отметил, что на субботу 5 мая в центре российской столицы запланированы праздничные мероприятия. Поэтому попытки проведения политических мероприятий будут рассматриваться как незаконные.

    «Что касается завтрашнего мероприятия, оно является абсолютно незаконным. Мы считаем это провокацией и полной безответственностью. Завтра праздничный день, проходит немало мероприятий, в том числе, на Тверской улице», —цитирует «Интерфакс».

    Черников призвал жителей столицы соблюдать законность и не принимать участия в провокационных мероприятиях.

    Ранее стало известно, что прокуратура направила блогеру Алексею Навальному предостережение о недопустимости проведения акции в центре Москвы 5 мая.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.