Власти Москвы призвали горожан не участвовать в незаконных акциях 5 мая

Москва, 4 мая. Попытки провести какие-либо акции в центре Москвы 5 мая будут расцениваться как незаконные и пресекаться правоохранительными органами. Об этом сообщил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Он отметил, что на субботу 5 мая в центре российской столицы запланированы праздничные мероприятия. Поэтому попытки проведения политических мероприятий будут рассматриваться как незаконные.

«Что касается завтрашнего мероприятия, оно является абсолютно незаконным. Мы считаем это провокацией и полной безответственностью. Завтра праздничный день, проходит немало мероприятий, в том числе, на Тверской улице», —цитирует «Интерфакс».

Черников призвал жителей столицы соблюдать законность и не принимать участия в провокационных мероприятиях.

Ранее стало известно, что прокуратура направила блогеру Алексею Навальному предостережение о недопустимости проведения акции в центре Москвы 5 мая.